Холестерин - вещество, которое содержится в нашей крови. Условно он делится на "хороший" и "плохой". Если в крови есть высокий уровень последнего, то артерии засоряются жировыми бляшками, которые могут вызвать развитие сердечного приступа, инсульта. Об этом сообщает newsyou.info.

Чтобы достичь снижения холестерина, необходимо пересмотреть свой рацион питания. Специалисты рассказали, какие именно продукты помогут в этом.

Тунец. Американская ассоциация кардиологов констатирует: две порции тунца в неделю могут помочь замедлить рост налета в артериях. Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, также способны снижать уровень триглицеридов, еще один фактор повышенного риска кардиологических патологий.

Яблоки. Наука подтверждает: регулярное употребление яблок может снизить общий уровень холестерина. Данный эффект обеспечивается действием фенольных соединений растительного продукта, способствующих здоровой клеточной функции и правильному кровотоку.

Чечевица. Бобовые в целомполезно есть для снижения уровня высокого холестерина. Они насыщены растительным белком и клетчаткой, обладают антиоксидантами, минералами, витаминами, защищающими сосуды от образования жирового налета на стенках.

Грецкие орехи. Продукт сложно назвать простым и дешевым, но исследования показывают: всего одна порция в неделю дает эффект снижения риска сосудистых проблем почти на 20%.

Семена льна. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять их для улучшения состояния сосудистой системы. Семена содержат фитостеролы - природные субстанции, снижающие уровень холестерина ЛПНП.

Кукурузное масло. Источник стеринов, уменьшающих количество насыщенного жира, которое повышает уровень поглощаемого телом холестерина.

Сардины. Отличаются очень высокой концентрацией омега-3. Кроме того, содержат меньше ртути, чем другая жирная рыба и широко доступны в консервированной форме (приобретать следует в собственном соку, не в масле).

Ранее сообщалось, какие продукты обеспечивают долголетие.