На Бали зафиксировали вспышку заболевания [ Редактировать ]
В среду, 5 февраля, в Индонезии, на острове Бали, подтвердили вспышку вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Jakarta Post.
За последние два месяца на острове Бали были зафиксированы 888 смертей среди свиней. Большая часть приходится на округ Бадунг, где умерли почти 600 свиней.
"Свиньи умерли из-за вируса АЧС. Такое заключение было подтверждено лабораторными тестами", - заявил глава местного управления по вопросам сельского хозяйства и продовольственной безопасности Ида Багус Уиснуардхана.
По его словам, причиной вспышки АЧС стала халатность фермеров, которые "кормили свиней испорченными отходами и остатками продуктов из отелей, которые не были приготовлены".
Власти Бали утверждают, что им удалось остановить распространение заболевания, так как в течение последних нескольких дней не фиксировались новые смерти среди свиней. По их мнению, ситуация не должна повлиять на сферу туризма.
ранее мы писали о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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