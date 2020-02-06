В Польше вспыхнул автобус с украинцами [ Редактировать ]
В среду, 5 февраля, в Польше, в Лодзинском воеводстве произошло возгорание автобуса с украинцами. Об этом пишет Interia.
Как выяснилось, автобус загорелся около 18:00 на автомагистрали А1 возле города Лодзь. Возгорание произошло в задней части автобуса.
В автобусе находились 8 человек из Украины. Их всех эвакуировали до приезда пожарных. Когда приехали пять пожарно-спасательных команд, огонь охватил весь пассажирский автобус.
Вся трасса по направлению в Гданьск была полностью перекрыта. Около 19:00 левую полосу разблокировали.
Ранее сообщалось, что в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, а также у маршрутки на ходу отвалились колеса.
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