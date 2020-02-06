В среду, 5 февраля, в Польше, в Лодзинском воеводстве произошло возгорание автобуса с украинцами. Об этом пишет Interia.

Как выяснилось, автобус загорелся около 18:00 на автомагистрали А1 возле города Лодзь. Возгорание произошло в задней части автобуса.

Читайте также ЧП во Львове: неизвестные разлили на улице около килограмма ртути

В автобусе находились 8 человек из Украины. Их всех эвакуировали до приезда пожарных. Когда приехали пять пожарно-спасательных команд, огонь охватил весь пассажирский автобус.

Вся трасса по направлению в Гданьск была полностью перекрыта. Около 19:00 левую полосу разблокировали.