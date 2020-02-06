В четверг, 6 февраля, во Львове произошло страшное ЧП. Возле остановки общественного транспорта неизвестные разлили около килограмма ртути. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

"5 февраля в 15:26 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что во Львове на ул. Выговского, на открытой территории, возле остановки общественного транспорта, выявлено три лужи разлитой ртути, из них две размером 10 × 10 см и одна – 50 × 50 см", – говорится в сообщении.

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На место происшествия приехало отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ГСЧС. Они вручную собрали всю ртуть в количестве 800 грамм и обработали эту поверхность мыльно-содовым демеркуризатором.

Ртуть передали для утилизации.

Ранее сообщалось о том, что во Львове произошел жесткий конфликт, парню воткнули нож в грудь. За считанные минуты правоохранители задержали злоумышленника недалеко от места совершения преступления