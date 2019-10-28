В понедельник, 27 октября, в Польше возле села Шероновице произошло жуткое ДТП с украинцами. В результате три человека госпитализировали, сообщает "Сегодня".

Читайте также Остались только кроссовки: в Харькове произошло жуткое ДТП

Известно, что транспорт с 7 пассажирами сошел с дороги и врезался в остановку, после чего перевернулся.

Двое пострадавших в тяжелом состоянии, один получил легкие травмы. Всех троих доставили в больницу. Остальные пострадавшие не нуждались госпитализации.

Ранее сообщалось, что в Киеве маршрутка с пассажирами попала в жуткое ДТП.