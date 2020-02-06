В Днепре водитель маршрутки ошарашил пассажиров (видео) [ Редактировать ]
В Днепре пассажиры сняли на видео, как водитель за рулем маршрутки смотрит на телефоне фильм. Видео появилось в Telegram-канале "Днепр сейчас".
"Совмещает приятное с безответственным. Водитель на 51 маршруте, держа в левой руке телефон, всю дорогу смотрит фильм", - сказано в сообщении.
Как выяснилось, водителя маршрутки уже наказали.
"Водителю объявлен выговор. С ним и его коллегами проведут внеплановый инструктаж по пользованию гаджетами во время работы", - сообщил председатель профсоюза автомобилистов Днепра Михаил Тонконогий.Тонконогий.
Мы сообщали, что в украинских маршрутках исчезнет шансон. В Верховную Раду депутат внес на рассмотрение законопроект, который предусматривает право на тишину пассажира в общественном транспорте.
Ранее мы писали о том, что мужчина забыл маленькую дочь в маршрутке. Мужчина рассказал, что он приехал с 7-летней дочкой в город. Он подумал, что это его остановка и выбежал с транспорта. Как оказалось, он вышел не на той остановке и забыл дочь, которая не говорит.
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