В Днепре пассажиры сняли на видео, как водитель за рулем маршрутки смотрит на телефоне фильм. Видео появилось в Telegram-канале "Днепр сейчас".

"Совмещает приятное с безответственным. Водитель на 51 маршруте, держа в левой руке телефон, всю дорогу смотрит фильм", - сказано в сообщении.

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Как выяснилось, водителя маршрутки уже наказали.

"Водителю объявлен выговор. С ним и его коллегами проведут внеплановый инструктаж по пользованию гаджетами во время работы", - сообщил председатель профсоюза автомобилистов Днепра Михаил Тонконогий.Тонконогий.