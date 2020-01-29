В Запорожье мужчина ехал со своей дочерью в маршрутке, но он вышел не на той остановке и забыл дочь. Об этом сообщает Патрульная полиция Запорожской области в Facebook.

Мужчина рассказал, что он приехал с 7-летней дочкой в город. Он подумал, что это его остановка и выбежал с транспорта. Как оказалось, он вышел не на той остановке и забыл дочь, которая не говорит.

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Мужчина сразу бросился в полицию и рассказал всю историю.

Полиция останавливала все маршрутки нужного направления, и в одном из автобусов обнаружили ребенка. На гражданина составили административные материалы.