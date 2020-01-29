Мужчина забыл маленькую дочь в маршрутке (фото) [ Редактировать ]
В Запорожье мужчина ехал со своей дочерью в маршрутке, но он вышел не на той остановке и забыл дочь. Об этом сообщает Патрульная полиция Запорожской области в Facebook.
Мужчина рассказал, что он приехал с 7-летней дочкой в город. Он подумал, что это его остановка и выбежал с транспорта. Как оказалось, он вышел не на той остановке и забыл дочь, которая не говорит.
Мужчина сразу бросился в полицию и рассказал всю историю.
Полиция останавливала все маршрутки нужного направления, и в одном из автобусов обнаружили ребенка. На гражданина составили административные материалы.
Ранее сообщалось о том, что под Винницей в пожаре отравился ребенок. А также, в Киеве отец забил сына граблями. Мужчина пришел к своему отцу, чтобы попросить у него денег. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Отец отказал сыну и тот полез в драку. Глава семьи защищался и ударил сына держаком от грабель по голове. Когда приехали врачи, то окровавленный мужчина лежал в парадном.
Ранее сообщалось, что женщина поссорилась с мужчиной и пошла топиться на лед.
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