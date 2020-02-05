В Верховную Раду депутат внес на рассмотрение законопроект, который предусматривает право на тишину пассажира в общественном транспорте. Депутат сообщил на своей Facebook-странице.

В связи с этим, в украинских маршрутных такси может исчезнуть музыка и сериалы. Депутат назвал свой внесенный закон - "законом об акустическом насилии".

"Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доводить водителям свое право не слушать звуки шансона или какого-то сериала. Трансляция звука музыки или фильмов на рейсах разрешено только через наушники",- написал Вятрович у себя на странице.

Ранее мы писали о том, что мужчина забыл маленькую дочь в маршрутке. Мужчина рассказал, что он приехал с 7-летней дочкой в город. Он подумал, что это его остановка и выбежал с транспорта. Как оказалось, он вышел не на той остановке и забыл дочь, которая не говорит.