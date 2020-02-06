В четверг, 6 февраля, Верховная Рада Украины рассмотрела менее 200 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Всего в документе 4018 правок. Парламентарии рассмотрели 184 правки.

После этого вечернее пленарное заседание Рады было закрыто.

Отметим, что депутаты начали рассмотрение закона на утреннем заседании только перед самым перерывом из-за потасовок, блокирования трибуны и президиума.

Ранее мы писали о том, что в Украине анонсировали "земельную ночь" в Раде.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что в Верховной Раде Украины подписали меморандум о рынке земли. Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.

Также председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, рассказал о своем отношении к рынку земли в Украине.

Раньше сообщалось о том, что Жан Беленюк показал столовую Верховной Рады.