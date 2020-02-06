В четверг, 6 февраля, в Верховной Раде произошла потасовка из-за рассмотрения закона о рынке земли. Трансляцию вел телеканал "Рада".

Известно, что фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента, в результате чего произошла потасовка со "Слугами народа".

В результате потасовки лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла место спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Несмотря на это, первый заместитель главы Рады Руслан Стефанчук объявил о завершении перерыва и продолжил заседание.

В то же время, депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" заблокировали трибуну Рады.

Раньше сообщалось о том, что Жан Беленюк показал столовую Верховной Рады.