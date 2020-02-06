В Раде заблокировали трибуну [ Редактировать ]
В четверг, 6 февраля, в Верховной Раде произошла потасовка из-за рассмотрения закона о рынке земли. Трансляцию вел телеканал "Рада".
Известно, что фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента, в результате чего произошла потасовка со "Слугами народа".
В результате потасовки лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла место спикера Рады Дмитрия Разумкова.
Несмотря на это, первый заместитель главы Рады Руслан Стефанчук объявил о завершении перерыва и продолжил заседание.
В то же время, депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" заблокировали трибуну Рады.
Раньше сообщалось о том, что Жан Беленюк показал столовую Верховной Рады.
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