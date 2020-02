С космодрома "Байконур" запустили ракету-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту 34 спутника связи британской компании OneWeb. Об этом сообщил Роскосмос в Twitter.

"Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи OneWeb от разгонного блока Фрегат! Они выведены на целевые орбиты", - говорится в сообщении корпорации.

Ракета "Союз" разгонным блоком "Фрегат" стартовала в 23.42 по киевскому времени.

Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи #OneWeb от разгонного блока «Фрегат»! Они выведены на целевые орбиты 🛰🌏

//

All 34 OneWeb communications satellites successfully separated from The Fregat upper stage 🛰🌏 pic.twitter.com/OZWAgdiddv