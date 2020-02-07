Ракета "Союз" вывела на орбиту 34 спутника [ Редактировать ]
С космодрома "Байконур" запустили ракету-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту 34 спутника связи британской компании OneWeb. Об этом сообщил Роскосмос в Twitter.
"Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи OneWeb от разгонного блока Фрегат! Они выведены на целевые орбиты", - говорится в сообщении корпорации.
Ракета "Союз" разгонным блоком "Фрегат" стартовала в 23.42 по киевскому времени.
Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи #OneWeb от разгонного блока «Фрегат»! Они выведены на целевые орбиты 🛰🌏— РОСКОСМОС (@roscosmos) February 7, 2020
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All 34 OneWeb communications satellites successfully separated from The Fregat upper stage 🛰🌏 pic.twitter.com/OZWAgdiddv
Выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров было обеспечено за счет двух включений двигателя "Фрегата" и происходило в течение 3,5 часов в девять этапов: во время первого отделились два спутника, далее - по четыре примерно через каждые 20 минут.
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