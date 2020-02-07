Приложение "Действие" набирает популярность: сколько человек уже скачали [ Редактировать ]
В Украине 6 февраля прошла презентация нового государственного приложения "Действие". Его скачали уже более 310 тысяч пользователей. Об этом сообщил вице-премьер-министр, и глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook.
Он рассказал, что более 310 тысяч людей успешно авторизовались в приложении. Уже отражено около 165 900 водительских удостоверений и 133 600 техпаспортов.
Федоров добавил, что "сервис удаленной верификации работает".
"Со временем, с вашей помощью, доведем конверсию до 100%", - рассказал Федеров и пообещал рассказывать больше о приложении.
Ранее мы писали о том, что Зеленский презентовал приложение "Действие". В Украине запустили проект "Действие" в рамках проекта "Государство в смартфоне".
Благодаря мобильному приложению "Действие", который отныне доступен в Apple Store и Google Play, 9 миллионов украинский могут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.
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