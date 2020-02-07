В пятницу, 7 февраля, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что США уже определились с кандидатурой посла в Украине. Об это сообщает "Радио Свобода".

Пристайко отметил, что этот вопрос обсуждался в ходе визита в Киев государственного секретаря США Майка Помпео.

"Мы уже знаем конкретно человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом Соединенных Штатов в Украине", - сказал Пристайко.

Вместе с тем, имени будущего посла он не назвал. По словам главы МИД, в американской системе назначение посла президентом должно пройти через утверждение Сената, верхней палаты Конгресса США.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об открытии украинского посольства в Тиране, столице Албании.

Мы сообщали, что глава Министерства Иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Иран готов передать Украине черные ящики самолета "Международных авиалиний Украины" после того, как их осмотрит международная команда.