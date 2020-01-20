Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об открытии украинского посольства в Тиране, столице Албании. Об этом он заявил на брифинге.

Министр отметил, что 2020 год может стать "годом расцвета наших отношений между Украиной и Албанией".

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"Мы верим, что это будет не только успешный год во взаимодействии в рамках ОБСЕ, он также станет годом расцвета наших отношений между Украиной и Албанией. Мы, например, в этом году собираемся открыть наше посольство в Тиране. Наконец-то, мы долгое время над этим работали. Надеемся, что этот шаг позволит нашим странам быть ближе друг к другу", - заявил Пристайко.

Ранее мы писали о том, что Албания начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. А также, Хорватия на полгода возглавила ЕС.

Мы сообщали, что глава Министерства Иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Иран готов передать Украине черные ящики самолета "Международных авиалиний Украины" после того, как их осмотрит международная команда.