Иран готов передать Украине черные ящики самолета "Международных авиалиний Украины" после того, как их осмотрит международная команда. Об этом сообщил глава Министерства Иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству. Трансляцию вел телеканал "Рада".

Напомним, 8 января в Иране произошла жуткая авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.

Спустя несколько дней Иран признал свою вину взбивании украинского самолета. Президент Украины Владимир Зеленский немедленно созвонился с президентом Ирана для обсуждения вопроса о передаче передачи тел погибших украинцев обратно на родину. Известно что тела погибших должны передать до 19 января.

Стоит отметить ,что изначально власти Украины говорили о том, что причиной крушения самолета стала неисправность второго двигателя. Тем временем в авиакомпании МАУ заявляли, что ошибка пилота и техническая неисправность воздушного судна не могла стать причиной авиакатастрофы.