Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина получила от Ирана доступ к черным ящикам самолета МАУ. Об этом он сообщил на брифинге.

"Мы получили доступ как к деталям самолета, так и к месту падения. Сейчас наша команда получила доступ к черным ящикам, и мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Также мы получили доступ к записям диспетчеров из Центра управления полетов в аэропорту Тегерана", - сказал он.

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Он также заявил о создании международной коалиции, которая будет заниматься расследованием крушения самолета в Иране.

"Украина не отбрасывает ни одну из версий. Наша главная задача - справедливо и беспристрастно выяснить причину трагедии. Мы хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием. В 19.30 мы будем говорить со всеми министрами иностранных дел", - сказал он.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.