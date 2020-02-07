В Днепре Daewoo "влетел" в столб (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 7 февраля, в Днепре на въезде на Старый мост произошло серьезное ДТП. Известно, что Daewoo Lanos врезался в столб. Инцидент обошелся без пострадавших. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации, Daewoo ушел в занос после того, как повернул с Мануйловского проспекта. Автомобиль начало бросать из стороны в сторону и в конечном итоге он "влетел" в столб.
Водитель Daewoo остался целым и невредимым. Информацию о произошедшем передали сотрудникам патрульной полиции. Инспекторы разобрались в ситуации, после чего составили соответствующие протоколы.
Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.
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