Прибывших в Украину из Хубэя будут изолировать - Минздрав [ Редактировать ]
В Украине ввели ряд ограничений из-за нового коронавируса. Так, всех людей, которые прибыли из Хубея, отправят в изоляцию на 14 дней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Указанное распоряжение КМУ устанавливает временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определении Министерством здравоохранения учреждения", - сообщили в Минздраве.
На 8 февраля в мире подтвердили 34 909 случаев заболеваний новым коронавирусом 2019-nCoV. Так, 724 закончились летальным исходом.
В Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом.
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Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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