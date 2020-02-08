В Украине ввели ряд ограничений из-за нового коронавируса. Так, всех людей, которые прибыли из Хубея, отправят в изоляцию на 14 дней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Указанное распоряжение КМУ устанавливает временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определении Министерством здравоохранения учреждения", - сообщили в Минздраве.

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На 8 февраля в мире подтвердили 34 909 случаев заболеваний новым коронавирусом 2019-nCoV. Так, 724 закончились летальным исходом.

В Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом.

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Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.