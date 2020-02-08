В Китае из-за вспышки коронавируса количество зараженных стремительно растет. Так, число жертв коронавируса в Китае поднялось до 722. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

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Как выяснилось, что из всех 34 546 подтвержденных случаев заражения пневмонией из-за коронавируса, лечение все еще проходят 31 744 человека. 6101 все еще находятся в тяжелом состоянии.

Но, много людей смогли вылечить вирус. Так, 2050 человек выписаны из больниц.

Мы писали о том, что возле берегов Японии круизный лайнер Diamond Princess задержали на двухнедельный карантин.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.