Смертельный коронавирус: количество жертв выросло до 722 человек [ Редактировать ]
В Китае из-за вспышки коронавируса количество зараженных стремительно растет. Так, число жертв коронавируса в Китае поднялось до 722. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
Как выяснилось, что из всех 34 546 подтвержденных случаев заражения пневмонией из-за коронавируса, лечение все еще проходят 31 744 человека. 6101 все еще находятся в тяжелом состоянии.
Но, много людей смогли вылечить вирус. Так, 2050 человек выписаны из больниц.
Мы писали о том, что возле берегов Японии круизный лайнер Diamond Princess задержали на двухнедельный карантин.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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