Мминистр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в армии введут электронные военные билеты. Их тестирование начнется в течение года. Об этом сообщает "Радио свобода".

По его словам, в Минобороны существует проект автоматизации процессов под "кодовым названием "Пласт".

В этом году он уже будет. Уже сейчас мы с ним работаем. В тестовом режиме будет в конце первого квартала. И в первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму. У нас вообще целый ряд направлений именно по электронному документообороту. Этот проект стоит внутри. Так же в первом полугодии у нас уже будут первые электронные военные билеты как тестовые. Хотя их распространение займет некоторое время. Может, еще год.

Он пояснил, что это будет карта со штрих-кодом.

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"Он может быть у вас и в телефоне, и как карта пластиковая. Это гораздо лучше, чем тот, что сейчас, даже в любых полевых условиях. Это будет карта со штрих-кодом, которой будет соответствовать записи в электронной системе. Мы представляем этот проект уже в феврале", - отметил министр.

Загороднюк рассказал, что правительство собирается оцифровать весь воинский учет.

Потому что у нас есть база данных офицерского состава, мы формируем базу всех военнослужащих, солдат и сержантов, но еще будет база всех военнообязанных. Это миллионы людей. Конечно, на это уйдет время. Мы сотрудничаем с Кабмином, с их цифровыми программами. И когда это будет реализовано, то фактически получения всех бумаг из военкомата, если вам не надо туда приходить, как в центр комплектации, подписать контракт или поступить на службу и так далее, вы сможете получать удаленно, через электронную цифровую подпись и без прихода в сам военкомат.

Он заверил, что деньги из бюджета на это есть, технику военкоматы закупают уже в первом квартале 2020 года.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что планируется ввести электронные паспорта гражданина Украины.