Смертельный коронавирус: пятерых украинцев проверяют на инфицированность [ Редактировать ]
В Украине у пяти человек взяли анализы для проверки на заражение коронавирусом. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая во время брифинга с журналистами.
Известно, что трое человек, которых проверяют на инфицированность прилетели из Китая, еще двое - их знакомые, с которыми они общались.
Тем временем, украинцы, которые заразились вирусом 2019-nCoV на борту Diamond Princess, находятся в хорошем состоянии, их симптомы минимальны.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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Сейчас у больного нет никаких серьезных симптомов заболевания.
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