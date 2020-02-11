В Украине у пяти человек взяли анализы для проверки на заражение коронавирусом. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая во время брифинга с журналистами.

Известно, что трое человек, которых проверяют на инфицированность прилетели из Китая, еще двое - их знакомые, с которыми они общались.

Тем временем, украинцы, которые заразились вирусом 2019-nCoV на борту Diamond Princess, находятся в хорошем состоянии, их симптомы минимальны.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.