47 лет. Именно такой возраст действующего Трудового кодекса Украины. Принятый еще 1971 году, он, конечно, менялся и модернизировался. Любопытно, что одни из первых поправок к трудовому законодательству, уже во время независимой Украины, были замены "Украинская СРС" на "Украина".

И с каждым годом таких замен становилось все больше, но вот суть документа и его главные принципы работы не менялись. И вот за несколько дней перед Новым Годом правительство внесло текст законопроекта "О труде". В монобольшинстве рассчитывают, что новый закон, наконец, отправит трудовой кодекс 71-ого на заслуженную пенсию. Но многие депутаты, работодатели и представители профсоюзов не согласны с изменениями Трудового кодекса. Разбираемся в самых "громких" нововведениях будущего "Трудового кодекса".

Увольнения по-новому

Это первый и самый дискуссионный момент. С одной стороны, работодатели говорят, что уволить сотрудника будет проблематично. Но! Профсоюзы, в свою очередь, уверяют, что все - наоборот. Работодатель теперь сможет уволить сотрудника тогда, когда захочет.

На самом же деле, в законопроекте действительно будут изменения. Но, не все так критично! Многие эксперты называют пункты об увольнении "равными".

Работодатель действительно может уволить работника "день в день". Но руководству это "влетит в копеечку". Да и не всех можно будет вот так скоропостижно уволить. Штраф работодателю "за срочное" увольнение будет зависеть от того, сколько проработал сотрудник. От стажа зависит и оповещение сотрудника о его увольнении. Для этого в Минэкономики придумали даже специальную таблицу.



Фото: Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Еще одна традиция увольнения "по-украински" - отработка двух недель перед увольнением. То есть, сейчас вы обязаны оповестить свое руководство минимум за две недели до своего ухода на новую работу. Теперь, согласно тексту законопроекта, это условие будет необязательным.

Также, по словам министра развития экономики - Тимофея Милованова, в новом законе "О труде", будет урегулирован вопрос незаконных увольнений. По его словам, сейчас у работодателей есть много "лазеек в законе". Ими активно пользуются. К примеру, реорганизация, или увольнение за невыполнение трудового договора. К слову, все условия работы, согласно тексту законопроекта, должны быть прописаны в трудовом договоре.

О пунктах, связанных с увольнением, говорил и премьер-министр Алексей Гончарук. По словам главы правительства, многие "недобросовестные" сотрудники "злоупотребляют" больничными. Поэтому, в документе предлагается, увольнять таких работников. При чем, прямо во время очередного "больничного" или "отпуска".

Декрет - не больничный, и не отпуск. Он не считается.

В этом вопросе, все остается без изменений. Правила декретных отпусков никто не меняет.

Хотя, сначала в СМИ "проскакивали" сообщения, что "уязвимые группы", к которым и относится беременные сотрудницы, будут увольнять. Но, министр Милованов эти слухи опровергает.

"Новый закон наоборот позволяет беременным работать из дома и по гибкому графику. Фактически - работать дистанционно и иметь социальные и иные гарантии работника. Это новый подход законодательства - урегулировать баланс между материнством и карьерой. То же касается пенсионеров и инвалидов, для которых предложения на рынке, но устаревшее законодательство не позволяет установить гибкие условия работы", - заявил министр развития экономики Тимофей Милованов.

Более того, согласно тексту законопроекта, беременные теперь тоже под защитой от дискриминации на рабочем месте. Их, по-прежнему, нельзя будет увольнять пока они в декрете.

Еще одна "уязвимая группа" - льготники, участники АТО/ООС и призывники. В Кабмине уверяют, рабочие отношения с ветеранами боевых действий на Донбассе останутся прежними. А за работниками, призванными на срочную службу, работодатель вынужден сохранить рабочее место и должность.

Утром деньги - днем стулья

Согласно действующему трудовому кодексу - сейчас у нас в стране существует три типа договоров:

Бессрочный

Срочный

На период выполнения работ

Но теперь "база договоров" значительно расширится. Эти изменения, в первую очередь, касаются обновления рынка труда и вызовам современности:

Бессрочный

Срочный (до пяти лет)

Краткосрочный (до 2 месяцев)

Сезонный (до 8 месяцев максимум, в первую очередь будут распространены в аграрно-промышленном комплексе и туризме)

Ученический (до 6 месяцев)

С домашним работником (няня, домработница)

Кстати, последние из перечисленных договоров можно будет заключать с фрилансерами. С новым Трудовым кодексом полноценно смогут регулировать отношения и с теми, кто работает на дому. Договор можно будет согласовать как в письменном, так и в электронном форматах. Кстати, перевести в "электронный формат" собираются и трудовую книжку. Но, как будет работать эта система, в законопроекте пока не уточняют.

Делу - время, потехе - час.

Еще один важный момент - количество рабочих часов в неделю. Правда, согласно Трудовому кодексу теперь их будут измерять на протяжении "каждого семидневного периода". Теперь работодателю и подчиненному будет легче составить график работы, а также обсудить длительность рабочего дня. И, в придачу, еще немного цифр:

Перерыв между рабочими сменами - не меньше 12 часов;

Обязательный период выходных сокращается до 24 часов (раньше 48). Значит - возможна шестидневная рабочая неделя;

Минимальная продолжительность оплачиваемого отпуска - 24 дня. Но! Требование про беспрерывные 14 дней отпуска отменяется;

Отпуск "за собственный счет" увеличивается с 15 до 30 календарных дней в году.

Кроме того, в новом Трудовом кодексе планируют ужесточить нормы о буллинге, харасменте и психологическом насилии. Когда за документ проголосуют окончательно - пока неизвестно. Сейчас его "дорабатывает" специальная рабочая группа депутатов.