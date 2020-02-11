Популярная российская певица Анна Седокова поделилась с поклонниками новым фото а также призналась в том, что беременна четвертым ребенком. Так, она опубликовала снимок беременного животика на ее странице в Instagram.

Но, после этого она раскрыла свой секрет и рассказала, что на самом деле она не беременна. Анна вместе с возлюбленным Янисом Тиммой насмешили поклонников шуткой.

Ее любимый просто засунул голову под худи певицы. Таким образом они изобразили беременность Анны.

Напомним, Седокова сама рассказала о своей "четвертой беременности". На вопрос поклонников, Анна сказал что беременна.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова отбила парня у конкурентки, а также Ратаковски без белья ошарашила поклонников.