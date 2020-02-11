Анна Седокова неожиданно показала "беременный" живот [ Редактировать ]
Популярная российская певица Анна Седокова поделилась с поклонниками новым фото а также призналась в том, что беременна четвертым ребенком. Так, она опубликовала снимок беременного животика на ее странице в Instagram.
Но, после этого она раскрыла свой секрет и рассказала, что на самом деле она не беременна. Анна вместе с возлюбленным Янисом Тиммой насмешили поклонников шуткой.
Ее любимый просто засунул голову под худи певицы. Таким образом они изобразили беременность Анны.
Напомним, Седокова сама рассказала о своей "четвертой беременности". На вопрос поклонников, Анна сказал что беременна.
Ранее мы писали о том, что Анна Седокова отбила парня у конкурентки, а также Ратаковски без белья ошарашила поклонников.
Сообщалось о том, что Ани Лорак возбудила поклонников "горячим" снимком. А также Лорак шокировала поклонников.
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