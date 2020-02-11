Игорный бизнес: суд заблокировал доступ к ряду сайтов [ Редактировать ]
Во вторник, 11 февраля, Печерский районный суд Киева запретил доступ к 60 сайтам букмекерских контор и онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Среди заблокированных сайтов онлайн площадки букмекерских контор Favorit, Parimatch и других в связи с обвинением в занятии игорным бизнесом.
"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании следующих веб-ресурсов:
- https://skeletinfo.org/;
- https://blackmark.club/;
- http://dosye.com.ua/;
- https://www.capital.ua/;
- https://vgolos.info/;
- vilkov.com;
- obmen.tech;
- belkapay.com;
- teachmecash.com;
- xlemon.biz;
- https://smi.today;
- https://ukr.fm;
- https:// theworldnews.net
- parimathc.com
- lxslot.com
- triumphcasino.com
- favorit.com.ua
- lxbetua.com
- parimtach.com
- finbet.bet
- casino.flint.bet
- bazabet.com.ua
- vulkanstars.com
- xcasino68.com
- zolotoloto.com
- nostalgycasino.com
- vipnetgame.com
- cosmolot.com.ua
- eldorado24.com
- goxbet.com
- gmslots.com
- slotclub.casino
- kozakov.com.ua
- casinomoney.com.ua
- xcasino57.com
- slotor.com
- slotclub.casino
- pmcasinowin.com
- joykasino.net
- gmsdeluxe.com
- grand-casino.com
- gruppirovka.casino
- wulkan777.com
- 777originals.com
- bosscasino.com
- admiral777.com
- bitcoinplay.io
- vulkan24club.com
- vdeluxe.net
- vulkanslot.com
- vulkanroyal.com
- elslots.com
- slotoking.com
- crystalslot.com
- maxbetslots.com
- nikebets.com
- oligarhcasino.com
- pointloto.com
- slotozal.com
- pharaonbet.com"
Напомним, 16 января, Верховная Рада Украины одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса в стране.
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