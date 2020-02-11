В Украине произошла вспышка гриппа, из-за чего во многих областях страны закрыли школы на карантин. В Ривне продлили карантин все школы города до понедельника, 17 февраля включительно. Об этом сообщила пресс-служба Ровенского городского совета.

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Это решение приняли во вторник, 11 февраля. Так, 17 февраля в горсовете будут снова рассматривать вопрос окончания карантина.

Раньше сообщалось о том, как защититься от гриппа. А также сообщалось, что в Чернигове зафиксировали вспышку ботулизма, а также под Львовом люди массово отравились в ресторане.