Вспышка гриппа в Украине: в Ривне продлили карантин [ Редактировать ]
В Украине произошла вспышка гриппа, из-за чего во многих областях страны закрыли школы на карантин. В Ривне продлили карантин все школы города до понедельника, 17 февраля включительно. Об этом сообщила пресс-служба Ровенского городского совета.
Это решение приняли во вторник, 11 февраля. Так, 17 февраля в горсовете будут снова рассматривать вопрос окончания карантина.
Раньше сообщалось о том, как защититься от гриппа. А также сообщалось, что в Чернигове зафиксировали вспышку ботулизма, а также под Львовом люди массово отравились в ресторане.
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Тем временем, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заявил, что в Киеве полностью прекращены занятия в 182 школах и в отдельных классах 49 школ.
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