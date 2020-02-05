Грипп в Украине "убил" за неделю двух человек [ Редактировать ]
В Украине за последнюю неделю зафиксировали уже два случая смерти от гриппа. Об этом на брифинге заявил генеральный директор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский.
В этом эпидемическом сезоне зафиксировали 15 случаев летального исхода в результате заболевания гриппом. На этой неделе умерло двое человек.
"За неделю зарегистрированы 2 летальных случая в результате гриппа, что подтверждено лабораторно. С начала эпидемического сезона всего 15", - заявил он.
Скипальский сообщил, что почти по всей стране превышен эпидемический порог заболеваемости на грипп.
"В большинстве областей Украины превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом, и во многих учебных заведениях вводится карантин", - добавил он.
Ранее мы писали о том, как защититься от гриппа. А также сообщалось, что в Чернигове зафиксировали вспышку ботулизма, а также под Львовом люди массово отравились в ресторане.
Тем временем врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко предупредила, что Украина приближается к пику заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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