В Украине за последнюю неделю зафиксировали уже два случая смерти от гриппа. Об этом на брифинге заявил генеральный директор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский.

В этом эпидемическом сезоне зафиксировали 15 случаев летального исхода в результате заболевания гриппом. На этой неделе умерло двое человек.

"За неделю зарегистрированы 2 летальных случая в результате гриппа, что подтверждено лабораторно. С начала эпидемического сезона всего 15", - заявил он.

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Скипальский сообщил, что почти по всей стране превышен эпидемический порог заболеваемости на грипп.

"В большинстве областей Украины превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом, и во многих учебных заведениях вводится карантин", - добавил он.