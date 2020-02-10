В Сумах за неделю умерло два человека от гриппа. Об этом сообщает и.о. начальника городского отдела здравоохранения Елена Чумаченко.

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"Из-за осложнения болезни умерли двое человек преклонного возраста. Они имели сопутствующие патологии", - сказала Чумаченко и добавила, что в настоящее время эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Сумах превышен на 28 процентов. По состоянию на 10 февраля зарегистрировано 2440 случаев заболевания, из них 60% - в возрасте до 18 лет.

Из-за вспышки гриппа в городе закрыли все школы на карантин.

Раньше сообщалось о том, как защититься от гриппа. А также сообщалось, что в Чернигове зафиксировали вспышку ботулизма, а также под Львовом люди массово отравились в ресторане.