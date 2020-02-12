Непотрібні літаки. В американській компанії "Боїнг" протягом місяця не замовили жодного борту - уперше за 58 років на ринку. Кризу пов'язують з несправностями в програмному забезпеченні 737 MAX.

Це, нагадаю, спричинило дві авіатрощі лайнерів за останні півтора роки в Індонезії та Ефіопії. Тоді загалом загинуло 346 осіб. Компанія торік втратила понад півмільярда доларів. Натомість головний конкурент "Боїнга" - європейський концерн "Ейрбас" звітує про небувалий інтерес до їхніх літаків.