Непотрібні літаки: у Boeing перестали замовляти борти [ Редактировать ]
Непотрібні літаки. В американській компанії "Боїнг" протягом місяця не замовили жодного борту - уперше за 58 років на ринку. Кризу пов'язують з несправностями в програмному забезпеченні 737 MAX.
Це, нагадаю, спричинило дві авіатрощі лайнерів за останні півтора роки в Індонезії та Ефіопії. Тоді загалом загинуло 346 осіб. Компанія торік втратила понад півмільярда доларів. Натомість головний конкурент "Боїнга" - європейський концерн "Ейрбас" звітує про небувалий інтерес до їхніх літаків.
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