ЕС не будет пересматривать санкции против России - еврокомиссар [ Редактировать ]
В среду, 12 февраля, еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи заявил, что Евросоюз не будет пересматривать санкции против России, пока она не достигнет прогресса в исполнении Минских соглашений. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Дипломат напомнил, что решения по санкциям принимаются всеми государствами-членами ЕС.
Санкции - это никогда не было о создании возможностей для бизнеса, а о том, чтобы поддержать Украину и быть солидарными с ней.
По его словам, для ЕС важно сохранять линию, которой он придерживался.
"Если нет прогресса в Минском процессе, не может быть изменений в нашей политике санкций. Это - принципиальная граница, страны-члены поддерживают эту линию. И, конечно, это тема, за которой мы постоянно наблюдаем. И конечно, это тема, за которой мы постоянно наблюдаем... Но пока не будет прогресса, не будет никакого изменения с нашей стороны", - резюмировал Оливер Варгеи.
Напомним, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с еврокомиссаром по вопросам политики соседства и расширения Оливером Варгеи.
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