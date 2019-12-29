29 декабря пройдет обмен пленными между Украиной и "ЛДНР". Ожидается освобождение 200 человек. Наблюдатели ОБСЕ уже направляются к месту обмена. Об этом сообщают "новости Донбасса".

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