Наблюдатели ОБСЕ выехали к месту обмена пленными [ Редактировать ]
29 декабря пройдет обмен пленными между Украиной и "ЛДНР". Ожидается освобождение 200 человек. Наблюдатели ОБСЕ уже направляются к месту обмена. Об этом сообщают "новости Донбасса".
У КПВВ "Майорское" находится много журналистов, но им не дают аккредитации.
Раньше сообщалось о том, что условия освобождения пленных согласованы. А также Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России.
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