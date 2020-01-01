С 1 января Хорватия возглавила Совет Евросоюза - руководящий орган ЕС. Представитель балканского государства возглавлять Совет ЕС в течение 6 месяцев, после чего передаст председательство Германии. Об этом сообщает корреспондент Европейской правды.

Отмечается, что на период хорватского председательства запланировано несколько десятков встреч на высшем и высоком уровнях, а также в рамках различных рабочих групп с участием экспертов. Основными событиями в МИД Хорватии назвали намеченные на начало января переговоры премьер-министра страны Андрея Пленковича с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и выступление главы правительства в Европарламенте, где он представит приоритеты республики на полгода работы на посту председателя Совета ЕС.

Хорватия также организует конференции "О будущем Европы", "ЕС - Западные Балканы" и "ЕС - Восточное партнерство", куда входит Украина. Председательство в Совете ЕС осуществляется по принципу ротации каждые полгода. Хорватия меняет на этом посту Финляндию, а через полгода передаст главенство Германии.

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