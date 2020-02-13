В среду, 12 февраля, в Национальном дворце искусств "Украина" прошла Национальная музыкальная премия "Украинская песня года". В мероприятии приняли участие яркие звезды шоу-бизнеса.

Знаменитости вышли на красную дорожку и показали свои наряды. Среди них были: NK (Настя Каменских), Khayat, Tarabarova, Сергей Бабкин, Виталий Козловский, Павло Зибров, Laud, Нина Матвиенко, Dzidzio, Dilemma, Melovin, Наталья Бучинская, Таюне, Александр Пономарев.

А также Michelle Andrade, Наталья Могилевская, и, конечно же, Михаил Поплавский и Олег Винник.

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