"Украинская песня года": наряды звезд с красной дорожки [ Редактировать ]
В среду, 12 февраля, в Национальном дворце искусств "Украина" прошла Национальная музыкальная премия "Украинская песня года". В мероприятии приняли участие яркие звезды шоу-бизнеса.
Знаменитости вышли на красную дорожку и показали свои наряды. Среди них были: NK (Настя Каменских), Khayat, Tarabarova, Сергей Бабкин, Виталий Козловский, Павло Зибров, Laud, Нина Матвиенко, Dzidzio, Dilemma, Melovin, Наталья Бучинская, Таюне, Александр Пономарев.
А также Michelle Andrade, Наталья Могилевская, и, конечно же, Михаил Поплавский и Олег Винник.
Ранее сообщалось, что Тина Кароль "взорвала" сеть пикантным фото. А также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Кроме того, Ратаковски на "Оскаре" удивила откровенным нарядом.
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