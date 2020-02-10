Ратаковски на "Оскаре" удивила откровенным нарядом [ Редактировать ]
Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски пришла на афтепати премии "Оскар" в интригующем наряде. Фото опубликовало издание Daily Mail.
На мероприятии Vanity Fair звезда предстала в белом кроп-топе и юбке длины макси на заниженной талии в тон. Звезда решила оголить свой живот. Она дополнила свой образ серебряным браслетом и несколькими кольцами из того же материала.
В сети активно комментировали ее наряд: "Ратаковски выбрала одежду как на пляж", "Даже для афтепати "Оскара" она не надела закрытый и элегантный наряд, как же безнадежно", "Наряд Ратаковски смотрится дешево".
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