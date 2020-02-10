Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски пришла на афтепати премии "Оскар" в интригующем наряде. Фото опубликовало издание Daily Mail.

На мероприятии Vanity Fair звезда предстала в белом кроп-топе и юбке длины макси на заниженной талии в тон. Звезда решила оголить свой живот. Она дополнила свой образ серебряным браслетом и несколькими кольцами из того же материала.

Читайте также Киану Ривз удивил поклонников своей парой на вручении "Оскар"

В сети активно комментировали ее наряд: "Ратаковски выбрала одежду как на пляж", "Даже для афтепати "Оскара" она не надела закрытый и элегантный наряд, как же безнадежно", "Наряд Ратаковски смотрится дешево".

Смотрите также всех победителей премии "Оскар".

По мнению членов Гильдии кинокритиков США лучшим фильмом 2019 стала работа Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". Хоакин Феникс также отметился почетным званием лучший актер года, впрочем, как и по мнению жюри "Золотого глобуса".

Ранее сообщалось, что Тина Кароль "взорвала" сеть пикантным фото. А также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.

Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.