В понедельник, 10 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения наград премии "Оскар". Звезды решили удивить своих поклонников необычными нарядами.

Podrobnosti составили список необычных нарядов на красной дорожке:

Блэк Чайна - удивила платьем с разрезом от бедра и внушительным декольте до талии. Синяя бахрома на плечах и рукавах прибавила наряду необычные мотивы.

Кристен Уиг - примеряла красное платье прямого кроя от Valentino. Ее наряд активно обсуждают в сети. Некоторым она напомнила лобстера и спагетти. Образ она дополнила черными перчатками и серьгами от Nikos Koulis.

"Она нарядилась как лобстер, но я все равно ее люблю", - писали в сети.

Билли Портер - удивил всех своим эпатажным нарядом. Он появился на красной дорожке в комплекте из топа, выполненного в золоте 24 карата, пышной юбке и высоких золотых туфлях на каблуках от Jimmy Сhoo.

Сальма Хайек предстала в белом платье. Многие сравнили ее наряд со сбежавшей невестой. В сети появилось предположение, что актриса выходит замуж.

Неудачный наряд актрисы Сирши Ронан привлек внимание папарацци. Она примеряла трехцветное платье от Valentino. Оно состояло из трех цветов - черно-белый верх и светло-сиреневый низ.

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