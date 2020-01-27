Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно взбудоражила фанатов откровенным фото, удивила в этот раз новой публикацией в соцсети. Так, в своем Instagram артистка разместила фото, которым восхитились множество поклонников.

На снимке артистка запечатлена в невероятно женственном и пикантном образе. На ней надето красное платье с глубоким декольте и оголенными плечами. Дополнили образ голливудская укладка, а также традиционная для Тины красная помада, которой певица часто пользуется даже в повседневной жизни.

Фото: instagram.com/tina_karol

Фанаты оценили романтический образ Кароль. Они в который раз восхитились ее чувством стиля и невероятной нежностью.

"Красавица", "Наша королева", "Тина, вы красотка!", "Идеальная", "Вау, стильная!", "Невероятная", "Красивая такая", "Великолепная", "Женственно", "Как всегда красотка", "Горяча и бешена", "Девушка в красном", "Красота" - написали юзеры социальной сети в комментариях к публикации.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.

Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.