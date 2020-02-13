На пенсію з IT-технологіями. В одній зі столичній бібліотек людей поважного віку з читачів перевчають на просунутих користувачів комп'ютерів. Як минають заняття та як швидко можна стати з комп'ютером на "ти" - дізнавалася Анастасія Старовойт.

Їх обіцяють навчити поширювати дописи, ділитися сторіз та надсилати рідним меми для гарного настрою. І взагалі - користуватися всіма можливостями новітніх технологій. Однак у поважному віці учасники курсу приходять на заняття з іншою метою.

"Хотябы квартплату оплачивать самой, чтобы не прибегать к помощи соседей или в банк ходить", - говорить Лідія, пенсіонерка, відвідувачка курсів.

"Прежде всего - пользоваться интернетом, печатать кое-чего, потому что бывает необходимость. Вообще войти в курс", - говорить Василь Степанович, пенсіонер, відвідувач курсів.

Більшість тих, хто зібрався повчитися - навіть не знає, із чого почати. Проте є й ті, хто самотужки освоїв деякі програми.

"И вайбер и фейсбук общаюсь с родственниками с Германией, с Израилем", - говорить Лідія, пенсіонерка, відвідувачка курсів.

"В ворде, допустим, я могу работать, но в старом. Я пробовала у сестры на планшете - у меня не получается, потому что новая там программа, уже по-другому", - говорить Валентина, пенсіонерка, відвідувачка курсів.

Навчити всього обіцяють на курсах. Тим паче, з появою нових зручних інтернет-сервісів.

"Друга наша можливість - це цифрова грамотність на основі платформи "Дія". Це дуже економить час, тому що це відеоформа для того, щоб людина швидко дізналася взагалі, що там комп’ютер робить, як користуватися цими додатками", - говорить Максим Малін, бібліотекар-консультант відділу автоматизації центральної районної бібліотеки імені Федора Достоєвського.

Вік навчанню не завада, розповідають працівники бібліотеки. Охочих знову відчути себе студентом удосталь.

"Черги. Тому що в нас недостатня кількість комп’ютерів, людей більше, ніж комп’ютерів у нас є читач, йому 92 роки, але він у нас ходить до абонементу бере книжки. Є люди і 80 років, і 85", - говорить Ольга Ткаченко, бібліотекар центральної районної бібліотеки імені Федора Достоєвського.

На заняття поважні студенти їдуть і з сусідніх районів. Кажуть - вільного часу в них багато, головне - щоб викладачів на всіх вистачило.

"Посмотрим, что нам тут смогут, предложить, чтобы мы были более просвещенными бабушками".