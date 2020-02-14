В пятницу, 14 февраля, стало известно, что в Китае разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov. Об этом сообщил Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, передает "РБК-Украина".

Так, эффективным способом назвали переливание плазмы крови от выздоравливающих от этой болезни доноров. Сообщается, что этот метод позволил спасти уже более десятка находившихся в критическом состоянии больных.

Ранее стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.