Эпидемия коронавируса: в Китае нашли эффективный способ лечения [ Редактировать ]
В пятницу, 14 февраля, стало известно, что в Китае разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov. Об этом сообщил Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, передает "РБК-Украина".
Так, эффективным способом назвали переливание плазмы крови от выздоравливающих от этой болезни доноров. Сообщается, что этот метод позволил спасти уже более десятка находившихся в критическом состоянии больных.
Ранее стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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