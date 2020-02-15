В субботу, 15 января, стало известно, что первый случай смерти от нового смертельного коронавируса зафиксирован на территории Европы - инфицирован китайский турист умер во Франции. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Во Франции умер 80-летний турист из Китая, зараженный коронавирусом, объявило французское министерство здравоохранения.

Это первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, зарегистрированный на территории Европы.

По данным на утро 15 февраля, в Китае с середины декабря, когда началась вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли 1523 человека. Общее число заразившихся в Китае - 66492 человека.

Ранее стало известно, что на лайнере Diamond обнаружили коронавирус у украинца.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.