Эпидемия коронавируса: в Европе зафиксировали первую смерть [ Редактировать ]
В субботу, 15 января, стало известно, что первый случай смерти от нового смертельного коронавируса зафиксирован на территории Европы - инфицирован китайский турист умер во Франции. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.
Во Франции умер 80-летний турист из Китая, зараженный коронавирусом, объявило французское министерство здравоохранения.
Это первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, зарегистрированный на территории Европы.
По данным на утро 15 февраля, в Китае с середины декабря, когда началась вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли 1523 человека. Общее число заразившихся в Китае - 66492 человека.
Ранее стало известно, что на лайнере Diamond обнаружили коронавирус у украинца.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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