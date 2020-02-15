Перельоти для заможних. Через ініціативи "Мінінфраструктури", авіаквитки можуть суттєво подорожчати. Урядовці готують збільшення вартості навігаційного обслуговування повітряних суден на підльотах до аеропортів майже на 100 відсотків.

Про наміри змінити ставку за послуги з аеронавігаційного обслуговування (АНО), "Украерорух" та "Мінінфраструктури" заявили у січні. Тоді проект наказу опублікували для громадського обговорення. Зокрема, пропонують підвищення вартості за послуги з користування радіозв'язком та обладнанням, яке його забезпечує, - для повітряних суден на підході та в районі аеродромів.

"Таке підвищення в районі аеропорту "Бориспіль" буде складати близько 100 відсотків. Ми не розуміємо, які економічні підстави для такого підвищення. Не розуміємо, чому саме зараз. Нам не було надано жодних розрахунків", - наголосив Олег Бондар, юрист авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України".

Новий тариф - 400 євро, проти 210. Не підтримав міністерські нововведення ряд авіакомпаній. Серед них: "Роза Вітрів", SkyUp, МАУ, Azur Air. Суму називають необгрунтованою та однією з найвищих у Європі. Наприклад, в Іспанії та Туреччині вона становить близько 50 євро.

"Это существенная доля в себестоимости авиаперевозок. И перевозчики будут вынуждены отражать это в стоимости своих услуг. Украина является членом "Евроконтроля" - это международная организация, которая обеспечивает радионавигационное обслуживание. Есть определенные правила. Могу точно сказать, что та инициатива, которую продвигает Министерство инфраструктуры - не соответствует тем обязательствам, которые взяла на себя Украина перед "Евроконтролем", - зазначив Олег Бондар, юрист авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України".

У міністерстві ж збільшення ставки аргументують необхідністю переходу України на європейську модель щорічного перегляду та актуалізації ставок плати за АНО, яка залежить від інтенсивності повітряного руху та курсу Євро.

Через збільшення витрат, авіаперевізники прогнозують падіння пасажиропотоку. Та зазначають, що міністерство не врахувало позицію ані аеропортів, ані авіакомпаній при затвердженні нової ставки. Засуджують компанії й наміри відомства спрямувати кошти, які передбачені на розвиток інфраструктури летовища у Борисполі, до державного бюджету. Свої вимоги, спільно з аеропортом, виклали у зверненні до "Мінінфраструктури".