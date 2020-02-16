Енергоефективність - пріоритет цього року, заявив голова уряду Олексій Гончарук. 2020, за його словами, треба використати максимально, аби навести лад в інфраструктурі та розпочати масштабну програму термомодернізації. Проте, Кабмін не може впоратися з основними макропоказниками, зауважують в опозиції. Мовляв, держбюджет 2019 - виявився провальним.

"Чтоб они не говорили, мы знаем реалии, а те люди, которые интересуются, а у нас достаточно во фракции и партии профессионалов - мы владеем и знакомимся постоянно с экономическим и социальным мониторингом. Мы видим ситуацию в стране - вот какие экономические успехи, ну "сумасшедшие". В прошлом году падение экономического роста уже по итогам 1,8 процентов, рост сельского хозяйства замедлился до 1,1%. Напоминаю, по итогам 2018 года этот рост составлял 8,1, то есть угробили сельское хозяйство. План доходной части бюджета 2019 года не выполнен. А теперь про инвестиции - президент тоже говорил, надо инвестиции и мы ждем, и они будут, и в плане правительства, и в его крылатых высказываниях инвестиции придут. Куда? Какие? Почему? Зачем?" - говорить Віктор Медведчук, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".