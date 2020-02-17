Мужчина из Украины по имени Руслан Верин покорил на велосипеде вулкан в Боливии. Путешественник известен тем, что ездит по миру на велосипеде. Так, новым достижением в его жизни стало то, что он поднялся на вулкан Утурунку, высотой более 6 000 метров. Об этом сам путешественник написал на своей странице в Facebook..

На данный момент Руслан на велосипеде ездит по Южной Америке. Вулкан Утурунку, на который удалось подняться спортсмену-путешественнику, является самой высокой вершиной юго-западной Боливии.

Снимки из путешествия/ Фото: Facebook/ Ruslan Verin

Руслан Верин предположил, что он первый в Европе, кто покорил высоту более 6 000 метров на велосипеде.

Снимки из путешествия/ Фото: Facebook/ Ruslan Verin

"6 020 метров над уровнем моря ждали меня совсем рядом. Ночевка в летней палатке на 6000 прошла хорошо: сперва переживал за палатку, но когда порывы ветра ничего не сделали с палаткой, то понял, что палатка выдержит... Утром проснулся такой же уставший, как был вечером. Похоже, что отдых на такой высоте явление условное. Взбодрился быстро - меня же ждал совсем небольшой подъем - и вершина 6 020", - написал мужчина в соцсетях.

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