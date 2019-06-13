Путешествие в Антарктиду: появился 3D-тур по "Академику Вернадскому" [ Редактировать ]
В сети появился 3D-тур по украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Виртуальную прогулку можно совершить бесплатно и прогуляться внутри здания на сайте Национального антарктического научного центра.
С помощью 3D-тура каждый может подробно рассмотреть станцию как изнутри, так и снаружи. Изображения можно поворачивать на 360 градусов. 3D-тур создал участник сезонной экспедиции 2019 года Юрий Шепета. Монтаж онлайн-продукта сделал метеоролог Денис Пишняк.
По словам Пишняка, монтаж виртуальной экскурсии занял практически год, поскольку пришлось "сшивать" около 21 тысячи фотографий, которые легли в основу 3D-тура.
Кроме экскурсии по помещениям станции, также есть фотографии ее окрестностей. Парни также сделали и выложили в сеть экскурсию по старой британской базе "Ворди хауз".
Онлайн-экскурсии по станциям "Академик Вернадский" и "Ворди хауз" можно посмотреть здесь.
Стоит отметить, что станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова – это около пяти километров от побережья Антарктиды.
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