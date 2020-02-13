В четверг, 13 февраля, в центральной части Индонезии, на острове Ява, произошло извержение вулкана Мерапи. Об этом сообщает "Синьхуа".

В сообщении указано, что трехкилометровый вулкан выпустил столп дыма и пепла из кратера на высоту 2 тысячи метров.

Также, власти Индонезии запретили гражданам приближаться к его кратеру ближе, чем на 3 километра. Местные службы спасения приведены в состояние повышенной готовности.

Мерапи, название которого переводится как "гора огня", считается самым активным в Индонезии. Во время извержения вулкана в 2010 году по меньшей мере 340 человек погибли, более 60 тысяч вынуждены были покинуть свои дома.

Напомним, на Филиппинах 12 января, произошло извержение вулкана Тааль, однако жених с невестой решили, что это - не повод отменять свадьбу. Церемония бракосочетания прошла на фоне стихийного явления. Также мы писали о том, как 9 декабря произошло извержение вулкана в Новой Зеландии. Кроме того, недавно стало известно, что остров Гавайи может исчезнуть с лица Земли.