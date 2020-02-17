На Южном мосту на 2 дня ограничат движение [ Редактировать ]
17 и 19 февраля на Южном мосту движение транспорта будет частично ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".
"На эстакаде Южного моста выходят из строя старые деформационные швы и покрытия возле них. Поэтому, на сооружении проведем противоаварийные работы", - говорится в сообщении.
В частности, движение будет ограничено 17 февраля с 11:00 до 17:00 в сторону станции "Выдубичи" и 19 февраля с 09:00 до 15:00 - в сторону Левого берега.
В "Киевавтодоре" заявили, что при составлении графика ограничения учитывали трафик, поэтому 17 февраля противоаварийные работы начнутся сразу после утреннего часа пик, а 19 февраля- когда основной транспортный поток будет по встречной полосе движения.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства.
Ранее мы писали о том, что Украина получила 900 миллионов евро на ремонт дорог.
Также с 1 марта 2020 года начинается реализация проекта "Большая стройка".
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