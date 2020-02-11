Строительство дорог является приоритетом для украинской власти, поэтому 1 марта 2020 начинается реализация проекта "Большая стройка". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

Мы хотим соединить качественным соединением все уголки нашей страны: Восток, Запад, Север, Юг. Мы должны усилить культурные и социальные связи, а также - сделать доступными важные объекты: наши больницы, детские сады и опорные школы, - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что в этом году планируется обновить 4 тысячи километров дорог государственного значения, на что предусмотрено беспрецедентные средства - более 85 млрд грн.

Кроме того, глава государства подчеркнул важность строительства местных дорог.

Мы ставим цель этого года построить 2,5 тысячи километров дорог местного значения. Для достижения этой цели являются выделенные рекордные 22,2 миллиарда гривен. Это на 70% больше, чем было потрачено в 2019 году, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что масштабное строительство дорог поможет создать в Украине около 12 000 новых рабочих мест.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил Андрея Богдана. А также Зеленский назначил и.о губернатора Ивано-Франковской области