Изменял и травил таблетками: "всплыла" новая правда о браке Лолиты [ Редактировать ]
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской давал ей опасные препараты. Об этом рассказал адвокат российский певицы Лолиты Сергей Жорин, пишет "Комсомольская правда".
"Во время семейной жизни Иванов под предлогом заботы о здоровье давал жене БАДы. Когда Лолита с ним рассталась, она решила проверить, что это за вещества, и направила их на исследование. Оказалось, они наносят вред организму", - поделился юрист.
Он пояснил, что планирует разбираться в этом вопросе вместе с артисткой.
В ноябре Лолита рассказала, что обнаружила переписку своего бывшего мужа с любовницей. По словам певицы, женщине 40 лет, и она была не единственной, с кем он вел переписку. Делал он это с ноутбука Лолиты, благодаря чему она смогла узнать об общении супруга с другими женщинами.
Тогда Иванов обратился в полицию, заявив, что хакеры увели у него почту и слили в сеть личную переписку. Он попросил возбудить дело по статьям 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") и 138 ("Нарушение тайны переписки") УК России. Полиция допросила Милявскую по делу о взломе почты ее мужа.
Дмитрий Иванов - пятый муж Лолиты. В конце октября артистка потребовала признать их брак фиктивным.
Раньше сообщалось о том, что скандальная Лолита угодила на допрос в полицию. А также Лолита ошарашила фигурой в купальнике.
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