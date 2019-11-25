Лолита показала свои четыре ноги (фото) [ Редактировать ]
Известная артистка Лолита Милявская шокировала пользователей сети новым фото. Соответствующую публикацию артистка сделала в популярной социальной сети.
"До скорого! Все 4 ноги к Вам!", - подписала снимок знаменитость.
Пользователи сети мгновенно отреагировали на данный пост: "Вы невольно даете столько сил жертвам абьюзивных отношений. Это круто спасибо вам) за решительность бороться", "Лола,мне показалось,что вы у кого-то на руках сидите" , "Показалось, что у вас 4 ноги", "Когда кажется, что на фото 4 ноги".
Раньше сообщалось о том, что скандальная Лолита угодила на допрос в полицию. А также Лолита ошарашила фигурой в купальнике.
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