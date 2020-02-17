В понедельник, 17 февраля, во время презентации правительственной "Экономической стратегии: рост через инвестиции" замминистра развития экономики Сергей Николайчук рассказал, что в 2020 году, по сравнению с прошлым годом, темпы роста реальной зарплаты замедлятся. Об этом сообщает hromadske.

"Относительно зарплат, то если мы ожидаем, что в реальном измерении, то есть с корректировкой на инфляцию, ее темпы будут сохраняться на уровне прошлогоднем, то есть если в прошлом году реальная зарплата выросла на 9,8%, то где-то примерно 8-9% роста увидим в этом году", - подчеркнул Николайчук.

По его словам, учитывая, что уровень инфляции в Украине значительно сократился и по итогам января упал ниже 4% в годовом измерении, то номинальный рост зарплат также уменьшится. Хотя реальная платежеспособность полученных украинцами денег должна вырасти на 8-9%.

Напомним, Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты народных депутатов проиндексируют в соответствии с ростом прожиточного минимума

Кроме того, министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что темпы роста реальной заработной платы в Украине в 2020 году будут оставаться высокими.