Зарплаты депутатов: Гончарук предложил "новую схему" [ Редактировать ]
В пятницу, 7 февраля, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о том, что вопрос с зарплатами в Кабмине решен.
"По поводу зарплат, расставлю точки над "і". Президент попросил представить ему целостную концепцию, как должны выглядеть зарплаты на публичной службе. Сегодня мы договорились о том, что зарплата министра, членов правительства, будет привязана к средней заработной плате в Украине. 3-5 средних заработных плат - это тот объем, который мы сейчас считаем возможным платить политическим лицам, - рассказал премьер в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
При этом мы упорядочили ситуацию с этими премиями. Не будет этого зоопарка по 200-300-400%. Мы договорились о том, что премия может быть максимум ограничена одним окладом. Мы согласовали эту позицию с президентом. Мы уже, кстати, приняли соответствующее постановление.
Также он вспомнил о крупных зарплатах глав госпредприятий. По словам премьера, это бизнес и там работают не чиновники, а такие предприятия должны конкурировать с частными предпринимателями.
При этом Гончарук сообщил, что Кабмин обратился к каждому набсовету госпредприятий с просьбой воздержаться от выплат крупных премий.
В будущем Кабмин установит лимит для каждой госкомпании, заявил Гончарук, но подробностей не привел.
Напомним, Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты народных депутатов проиндексируют в соответствии с ростом прожиточного минимума
Кроме того, министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что темпы роста реальной заработной платы в Украине в 2020 году будут оставаться высокими.
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