У Запоріжжі виготовляли метамфетамін на дому [ Редактировать ]
Нарколабораторію з мільйонним прибутком виявили у Запоріжжі. Місцеві ділки виготовляли метамфетамін у квартирі. Необхідні для виготовлення психотропів речовини вони замовляли через інтернет.
Готовий товар збували через мережу дилерів у себе в регіоні та на Донбасі. Прибуток від наркобізнесу становив два мільйони гривень на місяць. Наразі затримали чотирьох членів групи.
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