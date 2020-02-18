Нарколабораторію з мільйонним прибутком виявили у Запоріжжі. Місцеві ділки виготовляли метамфетамін у квартирі. Необхідні для виготовлення психотропів речовини вони замовляли через інтернет.

Готовий товар збували через мережу дилерів у себе в регіоні та на Донбасі. Прибуток від наркобізнесу становив два мільйони гривень на місяць. Наразі затримали чотирьох членів групи.